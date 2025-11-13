Βίντεο: Αλέξης Σφαέλος

Μπροστά σε μια εικόνα που δεν την συναντάς συχνά στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκαν πολίτες το απόγευμα της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, το εντυπωσιακό γλυπτό του Έλληνα καλλιτέχνη Κώστα Βαρώτσου, γνωστό ως «Δρομέας», άρχισε να καθαρίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω του σημείου όπου βρίσκεται, προσβάλλεται από καυσαέρια και ρύπους κι έτσι χρειάζεται προσοχή κατά τον καθαρισμό του, δεδομένου του υλικού κατασκευής του.

Οι γυάλινες πλάκες του γλυπτού είναι εξαιρετικά εύθραυστες κι έτσι μπορούν να καθαριστούν μόνο εξ’ αποστάσεως με ειδικό τρόπο.

Όπως φαίνεται και από τις εικόνες, τα συνεργεία το καθαρίζουν με γερανούς και από απόσταση, χρησιμοποιώντας ψεκαστικά μηχανήματα.

Σύντομα λοιπόν, ο «Δρομέας» θα λάμπει και πάλι …

Για την ιστορία, ο «Δρομέας», ο οποίος βρίσκεται απέναντι από το ξενοδοχείο Χίλτον στην Αθήνα, έχει κατασκευαστεί από γυαλί και με σιδερένιο σκελετό. Φιλοτεχνήθηκε αρχικά τον Αύγουστο του 1988 στην πλατεία Ομονοίας, στην κορυφή του πυραμιδωτού σιντριβανιού που υπήρχε τότε. Το γλυπτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής δράσης «Δρώμενα» που οργάνωνε ο Δήμος Αθηναίων επί δημαρχίας Μιλτιάδη Έβερτ, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Θεμάτων Πολιτισμού Σταύρου Ξαρχάκου.

Η αρχική του ονομασία ήταν Ξένος, ένας περαστικός δηλαδή του σύγχρονου αστικού τοπίου, που έρχεται και φεύγει γοργά, σχεδόν σαν φάντασμα. Πηγή έμπνευσης του Βαρώτσου για το γλυπτό, ήταν οι χιλιάδες άνθρωποι που έρχονται και φεύγουν από την Πλατεία Ομονοίας, ενώ στην κατασκευή ακολούθησε την ίδια τεχνική με την οποία είχε φιλοτεχνήσει το έργο «Ποιητής» στη Λευκωσία, το 1983. Παρόλα αυτά, το έργο τελικά έμελλε να μείνει γνωστό ως ο «Δρομέας», καθώς έτσι το ερμήνευσαν βλέποντάς το οι περισσότεροι Αθηναίοι. Λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού του μετρό, το άγαλμα καταστράφηκε το 1993 και δημιουργήθηκε εκ νέου τον Μάιο του 1994 στην πλατεία Μεγάλης του Γένους Σχολής απέναντι από το Χίλτον, στη συμβολή δηλαδή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα.

Σημειώνεται πως τον Μάρτιο του 2019, στο πλαίσιο της συμφωνίας των Πρεσπών, η Υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά, πρότεινε στον καλλιτέχνη να μεταφερθεί το έργο στα Σκόπια και να μπει στη θέση του ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τα Σκόπια. Ο Βαρώτσος, ο οποίος κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα του γλυπτού, απέρριψε την πρόταση και ο Δρομέας παρέμεινε στην Αθήνα.