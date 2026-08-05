Ένα εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα και εφιαλτικό βίντεο timelapse καταγράφει καρέ-καρέ την ταχύτατη εξάπλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς στις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα, αποτυπώνοντας την τεράστια ισχύ του πύρινου μετώπου που εκδηλώθηκε στη νότια Βοιωτία και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και το Κανδήλι.

Το σπάνιο αυτό οπτικό ντοκουμέντο προέρχεται από κάμερα που τοποθετήθηκε στην κορυφή του Κιθαιρώνα από τον Σύλλογο Ε.ΡΑ.ΔΙΚ. (Ερασιτέχνες Ραδιοερασιτέχνες Δυτικής Αττικής), με τη συνδρομή εθελοντών. Ο εξοπλισμός -που αποκτήθηκε με έξοδα των μελών του Συλλόγου- είχε εγκατασταθεί αρχικά για την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών και του φυσικού περιβάλλοντος, ωστόσο κατέληξε να καταγράψει μία από τις πιο σφοδρές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή.

Η διαδρομή της φωτιάς και τα πυρονέφη

Στο βίντεο αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές των πρώτων πρωινών ωρών της 1ης Αυγούστου, όταν οι φλόγες, τροφοδοτούμενες από τους ισχυρούς ανέμους και τις δυσμενείς συνθήκες, κάλπασαν στις πλαγιές του βουνού.

Τα κύρια χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στο οπτικό υλικό είναι τα τεράστια μέτωπα και η ταχύτητα, που αναπτύσσουν οι πολλαπλές εστίες της φωτιάς σε μεγάλη έκταση. Παρατηρούνται επίσης τα λεγόμενα «πυρονέφη», το απόκοσμο φαινόμενο που δημιουργείται στις μεγάλες φωτιές και διαπερνά σε έκταση μέχρι και την στρατόσφαιρα της γης.

Όπως σημειώνουν τα μέλη του συλλόγου στη σχετική ανάρτησή τους, η προσφορά προσωπικού χρόνου και πόρων για την τοποθέτηση του μετεωρολογικού σταθμού και της κάμερας έγινε με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς να φαντάζονται ότι θα κατέγραφαν ένα τόσο δραματικό και καταστροφικό γεγονός.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο: