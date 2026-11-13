Εικόνες υψηλής αδρεναλίνης που κόβουν την ανάσα προσφέρει το εντυπωσιακό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία, καταγράφοντας καρέ-καρέ τη δράση μέσα από το πιλοτήριο (cockpit) του αεροσκάφους επιδείξεων της ομάδας «Δαίδαλος» πάνω από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Τα πλάνα προέρχονται από την αεροπορική επίδειξη που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με την κάμερα τοποθετημένη στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού αεροσκάφους T-6A Texan II, ο θεατής μεταφέρεται κυριολεκτικά στη θέση του χειριστή, παρακολουθώντας τον σμηναγό Ανδρέα Σταυρόπουλο να εκτελεί ελιγμούς εξαιρετικής δυσκολίας και πτήσεις υψηλής ακρίβειας με φόντο τον ουρανό και τις ακτές του Ηρακλείου.

Το εντυπωσιακό βίντεο που ανήρτησε η ομάδας «Δαίδαλος»:

Υπενθυμίζεται ότι η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος» συγκροτήθηκε το 2005 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει δεκάδες επιδείξεις σε ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας την άρτια εκπαίδευση και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ιπταμένων της Πολεμικής Αεροπορίας.