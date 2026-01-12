Mε αφορμή την αλλαγή στη Διεύθυνση της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, μετά τις κρίσεις στα Ένοπλες Δυνάμεις, το Γενικό Επιτελείο δημοσιεύει βίντεο με τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης.

Η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου είναι μια αυτόνομη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με διοικητή αντιστράτηγο, η οποία ασκεί τη διοικητική διοίκηση στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και τις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς.

Εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) την άνοιξη του 2021, υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ) και σχεδιάστηκε κατόπιν εισηγήσεως του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, για την αναδιοργάνωση των Ειδικών Δυνάμεων, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ και τα τρία Γενικά Επιτελεία (Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού).

Σημερινός Διευθυντής μετά τις κρίσεις είναι ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης.

Ο Αντιστράτηγος Γάκης κατάγεται από την Ανθούσα Ασπροποτάμου στα Μετέωρα και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει υπηρετήσει σε κομβικές θέσεις ευθύνης.

Μεταξύ άλλων, υπήρξε διοικητής της 13ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, ενώ η πορεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις Ειδικές Δυνάμεις και τη διοίκηση κρίσιμων σχηματισμών στην παραμεθόριο.

Έχει εκπαιδευτεί στο σχολείο των αμερικανικών Special Forces στο Φορτ Μπραγκ των ΗΠΑ, ενώ έχει διατελέσει και διοικητής της επίλεκτης Ζ΄ Μοίρας Αμφίβιων Καταδρομών.