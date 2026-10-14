Με ένα απίστευτο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι της Ρόδου. Ένας τεράστιος υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του κοντά στον οικισμό Στεγνά.

Βίντεο από τον εντυπωσιακό υδροστρόβιλο στο νησί:

Πως δημιουργείται ένας υδροστρόβιλος;

Ο υδροστρόβιλος είναι ένας περιστρεφόμενος ατμοσφαιρικός στρόβιλος που σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα, και κάτω από καταιγιδοφόρα νέφη.Μοιάζει με μία στήλη που συνδέει τη θάλασσα με τον ουρανό, και αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό, καθώς είναι σαν να δημιουργείται μια «γέφυρα» μεταξύ τους.

Προκύπτει όταν ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα από μία καταιγίδα περιστρέφονται, δημιουργώντας έναν κώνο συμπυκνωμένης υγρασίας. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται συχνότερα το φθινόπωρο σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας.