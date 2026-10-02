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Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε ανοιχτά της Μυκόνου, όταν στο νησί επικρατούσε έντονη συννεφιά και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ο υδροστρόβιλος που κατέγραψε η «Ζούγκλα», στο Νησί των Ανέμων

Τι είναι ο υδροστρόβιλος;

Ο υδροστρόβιλος είναι ένας περιστρεφόμενος ατμοσφαιρικός στρόβιλος που σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα, και κάτω από καταιγιδοφόρα νέφη.

Μοιάζει με μία στήλη που συνδέει τη θάλασσα με τον ουρανό, και αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό, καθώς είναι σαν να δημιουργείται μια «γέφυρα» μεταξύ τους.

Προκύπτει όταν ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα από μία καταιγίδα περιστρέφονται, δημιουργώντας έναν κώνο συμπυκνωμένης υγρασίας.

Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται πιο συχνά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας.

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