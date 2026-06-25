Περίπου 380 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από πνιγμό στη θάλασσα, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, την τελευταία πενταετία ετησίως καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θανάσιμα ατυχήματα στο υδάτινο περιβάλλον (θάλασσα και εσωτερικά ύδατα), με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών (99%) να συμβαίνουν στη θάλασσα.

Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων ενώ η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο, αντιπροσωπεύοντας το 81% των θυμάτων, είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, αναδεικνύοντας την ανάγκη στοχευμένων δράσεων πρόληψης στην τρίτη ηλικία.

Ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη κύρια αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως αντιπροσωπεύοντας το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 300.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε χρόνο, με τα παιδιά και τους νέους να επηρεάζονται δυσανάλογα. Τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των θανάτων από πνιγμό ενώ παρουσιάζουν την υψηλότερη θνησιμότητα από πνιγμό (10,9 θανάτους/100.000 πληθυσμού), ακολουθούμενα από τους ηλικιωμένους 70 ετών και άνω (7,7 θανάτους/100.000 πληθυσμού).

Κύριες αιτίες πνιγμού

* Άγνοια κολύμβησης

* Έλλειψη στενής και αδιάλειπτης επίβλεψης παιδιών

* Έλλειψη περίφραξης σε κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες)

* Κατανάλωση αλκοόλ

* Μη λήψη ιατρικής συμβουλής όταν υφίσταται ιστορικό υποκείμενων νοσημάτων που αυξάνουν τον κίνδυνο πνιγμού (π.χ. καρδιολογικές παθήσεις, άνοια, επιληψία ή άλλες νευρολογικές παθήσεις)

* Αγνόηση της πρόγνωσης του καιρού

* Αποτυχία ορθής χρήσης σωσιβίων και προστατευτικού εξοπλισμού σε υδάτινες δραστηριότητες.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει:

* Κολυμπάμε πάντα με παρέα

* Μπαίνουμε και βγαίνουμε σταδιακά από το νερό

* Κολυμπάμε πάντα παράλληλα με την ακτή