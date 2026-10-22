Αυξητική τάση στις αναπνευστικές λοιμώξεις και τις νοσηλείες για κορωνοϊό και γρίπη καταγράφει η νεότερη επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 12 έως 18 Οκτωβρίου. Παράλληλα, τα κρούσματα γριπώδους συνδρομής (ILI) παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αλλά δείχνουν ξεκάθαρα σημάδια ανόδου.

Εικόνα κορωνοϊού (COVID-19)

Η θετικότητα στα διαγνωστικά τεστ σε όλη τη χώρα αυξάνεται, όπως και οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία, οι οποίες έφτασαν τις 114, συγκριτικά με τις 95, της προηγούμενης εβδομάδας.

Το θετικό είναι πως δεν αναφέρθηκαν νέες διασωληνώσεις ή θάνατοι το συγκεκριμένο διάστημα.

Εικόνα γρίπης

Αν και η θετικότητα στην κοινότητα υποχώρησε κάτω από το επιδημικό όριο του 10%, οι νοσηλείες παρουσίασαν σημαντική αύξηση φτάνοντας τις 52, από μόλις 27 την προηγούμενη εβδομάδα.

Σημειώθηκαν δύο νέα περιστατικά που χρειάστηκαν εντατική θεραπεία, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί κάποιος θάνατος. Από την αρχή της περιόδου επιτήρησης, έχουν εντοπιστεί συνολικά 14 θετικά δείγματα, όλα τύπου Α.

Σοβαρές λοιμώξεις και RSV

Οι σοβαρές οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού (SARI) κινούνται σε σταθερά χαμηλά επίπεδα με μικρή εβδομαδιαία άνοδο.

Στον αντίποδα, η παρουσία του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) κρίνεται αμελητέα, καθώς δεν εντοπίστηκε κανένα θετικό δείγμα τόσο στην κοινότητα, όσο και στα νοσοκομεία.