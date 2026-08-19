Συνεχίζει να διευρύνεται η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, με την Αττική να καταγράφει τον μεγαλύτερο όγκο περιστατικών, καθώς συνολικά 29 δήμοι της περιφέρειας έχουν ήδη επηρεαστεί.

Σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα που δημοσιοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τις τελευταίες ημέρες προστέθηκαν τέσσερις νέες περιοχές στη λίστα των επιβεβαιωμένων λοιμώξεων.

Πρόκειται για τους Δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και τον Δήμο Αλεξάνδρειας στην Ημαθία.

Με τις νέες αυτές προσθήκες, οι δήμοι που έχουν καταγράψει κρούσματα ανέρχονται σε 29 στην Αττική και σε 15 στην υπόλοιπη επικράτεια. Παράλληλα, σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης βρίσκονται ακόμη 10 περιοχές, οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου λόγω:

– Γειτνίασης με περιοχές που εμφανίζουν ενεργή διασπορά.

– Ιδιαίτερων γεωμορφολογικών συνθηκών ή επιβαρυμένου ιστορικού.

– Εντοπισμού του ιού σε πληθυσμούς κουνουπιών ή ζώων.

Η σοβαρότητα της νόσου και ο πραγματικός αριθμός λοιμώξεων

Όπως διευκρινίζεται από τον ΕΟΔΥ, η κατηγοριοποίηση των περιοχών σε «επηρεαζόμενες» και «υψηλού κινδύνου» είναι απαραίτητη για την εφαρμογή ειδικών πρωτοκόλλων ασφαλείας, ειδικά στον τομέα της αιμοδοσίας.

Μέχρι τη σύνταξη της τελευταίας αναφοράς, τα εγχώρια περιστατικά είχαν φτάσει τα 110, ενώ σημειώθηκαν 9 θάνατοι ασθενών ηλικίας 66 έως 99 ετών.

Τα καταγεγραμμένα αυτά περιστατικά αφορούν κυρίως σοβαρές μορφές της νόσου που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα (προκαλώντας εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα). Οι ειδικοί εκτιμούν ότι για κάθε ένα σοβαρό περιστατικό αντιστοιχούν περίπου 140 άτομα που περνούν τη λοίμωξη εντελώς ασυμπτωματικά ή με πολύ ήπια ενόχληση.

Ο υγειονομικός χάρτης ανά Περιφερειακή Ενότητα

(Σημείωση: Με αστερίσκο * επισημαίνονται οι περιοχές υψηλού κινδύνου χωρίς ακόμα επιβεβαιωμένα κρούσματα)

Βόρειος Τομέας Αθηνών: Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Παπάγου – Χολαργού, Πεντέλης, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Κηφισιάς*, Ηρακλείου*, Φιλοθέης – Ψυχικού*, Μεταμόρφωσης*.

Ανατολική Αττική: Σπάτων – Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Παλλήνης, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Παιανίας, Ραφήνας – Πικερμίου, Αχαρνών, Μαραθώνος, Σαρωνικού, Διονύσου.

Νότιος Τομέας Αθηνών: Γλυφάδας, Αλίμου, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης*.

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Αθηναίων, Ηλιουπόλεως, Δάφνης – Υμηττού*, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας*.

Λοιπές Περιοχές Αττικής & Πειραιά: Φυλής (Δυτική Αττική), Περιστερίου/Πετρούπολης (Δυτικός Τομέας), Πειραιά.

Θεσσαλία: Λαρισαίων, Τεμπών, Κιλελέρ, Παλαμά, Σοφάδων, Τρικκαίων.

Μακεδονία: Πέλλας, Σκύδρας, Νέας Ζίχνης, Αμφίπολης*, Βέροιας, Αλεξάνδρειας, Ηρωικής Πόλης Νάουσας*, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Χαλκηδόνος, Δέλτα*.

Πελοπόννησος & Στερεά Ελλάδα: Ευρώτα (Λακωνία), Θηβαίων (Βοιωτία).