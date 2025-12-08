Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έβγαλε επείγουσα ανακοίνωση για το βρεφικό γάλα «ByHeart Whole Nutrition Infant Formula», αφού εντοπίστηκαν κρούσματα αλλαντίασης σε βρέφη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο προϊόν που δεν εισάγεται επίσημα στην Ελλάδα, μπορεί να φτάσει στα χέρια καταναλωτών μέσα από ηλεκτρονικές παραγγελίες.

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος οποιασδήποτε παρτίδας.

«Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση του ΕΟΦ από τον ΕΦΕΤ. Η αλλαντίαση είναι σοβαρή δηλητηρίαση, η οποία προσβάλλει το νευρικό σύστημα και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΦ

«Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι το προϊόν ByHeart Whole Nutrition Infant Formula το οποίο κυκλοφορεί στις ΗΠΑ συνδέεται για την εμφάνιση κρουσμάτων αλλαντίασης σε βρέφη μετά από την κατανάλωσή του. Το προϊόν πωλείται και μέσω διαδικτύου συμπεριλαμβανομένης και της πλατφόρμας Amazon.com, επομένως είναι πιθανή η διακίνησή του και στην Ελλάδα.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος οποιασδήποτε παρτίδας και σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου. Επισημαίνουμε ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση του ΕΟΦ από τον ΕΦΕΤ».