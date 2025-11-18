Στη «φάκα» του ΕΟΠΥΥ αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας έπεσαν 32 γιατροί και 62 φαρμακεία, λόγω πλασματικής συνταγογράφησης, που προκάλεσε ζημιά ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στον Οργανισμό.

Πρόκειται για μια υπόθεση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εντοπιστεί εδώ και μήνες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες στη συνέχεια συγκέντρωσαν όλα τα στοιχεία πριν ξεκινήσουν οι εντατικοί έλεγχοι.

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Φαρμάκου, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας για τον Οκτώβριο, σε ευρεία σύσκεψη που έγινε με τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη, ελέγχθηκαν 32 ιατροί και 62 φαρμακεία με ποσό καταλογισμού ζημιάς περίπου 12 εκατ. ευρώ και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού, με το οποίο ζημιώθηκε οργανισμός αλλά και τα επιβληθέντα πρόστιμα.

Η ζημιά στον ΕΟΠΥΥ προκλήθηκε από μη ορθές συνταγογραφήσεις (συμπεριλαμβανομένων εικονικών) προσαυξημένες κατά 50%, όπως σημειώνουν έγκυρες πηγές.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Φαρμάκου προανήγγειλε ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 γιατρούς και 80 φαρμακεία, από τρεις δικογραφίες της οικονομικής αστυνομίας, για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός.

Ταυτόχρονα, παρουσίασε, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη της υπηρεσίας αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους Κατ΄Οίκον, η οποία από την έναρξή της έως και 2 Νοεμβρίου έχει παραδώσει σε 141.047 ασθενείς είτε Κατ’ Οίκον είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ τα φάρμακά τους, χωρίς ταλαιπωρίες και αναμονές.

Στη διάρκεια της σύσκεψης, παρουσιάστηκε η νέα Υπουργική Απόφαση με χρονικούς περιορισμούς (κόφτες) για διαγνωστικές εξετάσεις, με στόχο τον περιορισμό της δαπάνης καθώς και τον περιορισμό και έλεγχο της συνταγογράφησης των γιατρών.

Παίρνοντας το λόγο η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη σημείωσε πώς «οι μεταρρυθμίσεις είναι μια διαρκής προσπάθεια προς όφελος των ασθενών, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και των φορολογουμένων πολιτών. Όλα αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχατε συνεργαστεί και συμβάλει όλοι εσείς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τους».

Πηγή: HealthReport.gr