Απάτες που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσαν στον ΕΟΠΥΥ τα τρία διαφορετικά κυκλώματα που εξαρθρώθηκαν, μόνο το 2025, από την Οικονομική αστυνομία. Μπορεί η χρονιά να ξεκίνησε με ένα σχετικά μικρό ποσό, περίπου 127 χιλιάδες ευρώ, αλλά η συνέχεια ήταν τελείως διαφορετική. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Μάιο τα στελέχη της Οικονομικής αστυνομίας εξάρθρωσαν κύκλωμα που είχε προκαλέσει ζημιά ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ στον Οργανισμό.

Τα μέλη του τρίτου κυκλώματος, φαρμακοποιός και γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και τον ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη. Κατηγορούνται ότι μέσω των παράνομων συνταγογραφήσεων ζημίωσαν τον ΕΟΠΥΥ με περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ ενώ “έχουν ήδη ταυτοποιηθεί -12.897- περιπτώσεις ψευδώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων”.

Επίσης, “τα ψευδώς συνταγογραφημένα φάρμακα περιελάμβαναν ναρκωτικά, ψυχοτρόπα, ουσίες ντόπινγκ και σκευάσματα για τον διαβήτη που βρίσκονται σε έλλειψη”, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου του αρχηγείου της Ελληνικής αστυνομίας.

Τα μέλη του τελευταίου κυκλώματος

Φαρμακοποιός: αρχηγικό μέλος, διατηρεί φαρμακείο στη βορειοανατολική Αττική, συνελήφθη.

Ειδικευόμενη παθολόγος στον ερυθρό Σταυρό, συνελήφθη

Γενικός ιατρός: διατηρεί ιατρείο στις Αχαρνές, συνελήφθη.

Πέντε ακόμα άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία αλλά δεν συνελήφθησαν:

Ειδικευόμενος πλαστικός χειρουργός στο Γενικό κρατικό Αθηνών

Γενικός γιατρός στο κέντρο υγείας Αμφίκλειας

34χρονη Μαιευτήρας γυναικολόγος

31χρονος Ωτορινολαρυγγολόγος.

26χρονος Ειδικευόμενος γενικός ιατρός

Το “σουρωτήρι” που λέγεται ΕΟΠΥΥ

Ωστόσο αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι παρά τις κατά καιρούς σχετικές ανακοινώσεις από τους επικεφαλής του ΕΟΠΥΥ για “στεγανότητα” του οργανισμού αλλά και τις απανωτές εξαρθρώσεις από τις διωκτικές αρχές, οι εγκληματικές οργανώσεις βρίσκουν συνεχώς τον τρόπο να “τρυπωνουν” στα ταμεία και να βάζουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τεράστια χρηματικά ποσά.

Δείτε βίντεο από την εξάρθρωση του κυκλώματος: