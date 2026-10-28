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Με λαμπρότητα και με αίσθημα τιμής προς τους ήρωες του Έπους του ’40, η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ», με την μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας και την στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη.

Η μέρα ξεκίνησε με τις χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού στις 6:47 ενώ ακολούθησε η έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 8 το πρωί.

Στην Αθήνα η παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και ΑμεΑ, γίνεται μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Live η στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη

Την παράσταση φέτος «κλέβει» η στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη, όπου για πρώτη φορά παρουσιάζονται τα νέα οπλικά συστήματα που απαρτίζουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Σε αντίθεση με το παραδοσιακό πρωτόκολλο, η σημερινή παρέλαση ξεκινά απευθείας με συστήματα που συνθέτουν την τον νέο πολυεπίπεδο θόλο προστασίας της χώρας.

Με γιγαντοοθόνες και στο κέντρο της διάταξης τον έχοντα το γενικό πρόσταγμα, στρατηγό Κουφόπουλο

Δείτε live την παρέλαση από την συμπρωτεύουσα:

 

 

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