Με λαμπρότητα και με αίσθημα τιμής προς τους ήρωες του Έπους του ’40, η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ», με την μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας και την στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη.

Η μέρα ξεκίνησε με τις χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού στις 6:47 ενώ ακολούθησε η έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 8 το πρωί.

Στην Αθήνα η παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και ΑμεΑ, γίνεται μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Live η στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη

Την παράσταση φέτος «κλέβει» η στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη, όπου για πρώτη φορά παρουσιάζονται τα νέα οπλικά συστήματα που απαρτίζουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Σε αντίθεση με το παραδοσιακό πρωτόκολλο, η σημερινή παρέλαση ξεκινά απευθείας με συστήματα που συνθέτουν την τον νέο πολυεπίπεδο θόλο προστασίας της χώρας.

Δείτε live την παρέλαση από την συμπρωτεύουσα: