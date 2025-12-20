Σε ισχύ βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα το χριστουγεννιάτικο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές για τις αγορές τους ενόψει των εορτών. Στο πλαίσιο αυτό, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά και τις δύο τελευταίες Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα, στις 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα, τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά περισσότερες ώρες τις καθημερινές και τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 11:00 έως τις 18:00. Στόχος του διευρυμένου ωραρίου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, καθώς και την Πρωτοχρονιά. Κλειστά θα είναι επίσης την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026.

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 20/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12 & Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργία

Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12 & Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά