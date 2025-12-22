Με συνεχόμενο ωράριο λειτουργίας ξεκινά η εβδομάδα των Χριστουγέννων για τα εμπορικά καταστήματα, που θα μείνουν κλειστά λόγω των αργιών την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 του μήνα..

Σύμφωνα με τις προτάσεις των εμπορικών συλλόγων η αγορά λειτουργεί ως εξής:

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12/2025: Αργία

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά