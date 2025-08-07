Δύο διαρρήκτες συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, πριν προλάβουν να φύγουν από διαμέρισμα στο οποίο είχαν εισβάλει, στην περιοχή του Αλίμου, τις βραδινές ώρες της περασμένης Κυριακής, 3-8-2025.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 39 και 35 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου για κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια.

Ειδικότερα, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μετά από τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση, για διάρρηξη σε διαμέρισμα, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών και έρευνας στους χώρους του κτηρίου, εντόπισαν τους κατηγορουμένους στην ταράτσα και τους ακινητοποίησαν.

Όπως διαπιστώθηκε, από το ανωτέρω διαμέρισμα είχαν αφαιρέσει χρηματικό ποσό, προσωπικά αντικείμενα και τιμαλφή τα οποία κατά τον έλεγχο ανευρέθηκαν στην κατοχή τους, επιμελώς κρυμμένα σε κάλτσες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.