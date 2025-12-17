Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, προχώρησαν αιφνιδιαστικά οι παραγωγοί του νομού Σερρών, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι παραγωγοί, όπως αναφέρουν, διαμαρτύρονται για τη μη καταβολή του 30% του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης και επισημαίνουν ότι αντί για πληρωμές, ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε παρακράτηση εισφορών.

Διευκρινίζουν δε ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα συνεδριάζουν προκειμένου να αποφασίζουν εάν και πότε θα προχωρούν σε προσωρινή αποσυμφόρηση της κατάστασης στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Νεότερες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε αυριανή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών και πρόταση του μπλόκου Προμαχώνα, θα είναι η περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και η σκλήρυνση της στάσης τους.