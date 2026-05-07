Στο επίκεντρο των διεθνών αμυντικών εξελίξεων βρέθηκε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου «DEFEA CONFERENCE 2026».

Η διοργάνωση συγκέντρωσε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία σε ανώτατο επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας στην περιοχή. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, Andrius Kubilius και η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Radmila Shekerinska.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Αντιστράτηγος Θεοδώρου πραγματοποίησε σειρά επαφών με την ιεραρχία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις που έχουν για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής, κυπριακής και διεθνούς αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τις επαφές του, ενημερώθηκε διεξοδικά για τις νέες τάσεις στην αμυντική τεχνολογία, τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων και τις προοπτικές ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων μέσω σύγχρονων μέσων.