Μια 91χρονη γυναίκα στην Πάτρα έπεσε την Τρίτη 18/08 θύμα τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να καταφέρνουν να της αποσπάσουν συνολικά 8.000 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή αξίας 20.000 ευρώ.

Αρχικά σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr, οι απατεώνες την κάλεσαν τηλεφωνικά και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν, εάν δεν συγκέντρωνε όσα χρήματα και τιμαλφή είχε στο σπίτι της.

Λίγο αργότερα, συμφωνα με τις πληροφορίες άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη σπείρα που εξαπατά ηλικιωμένους και ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή και να τα παραδώσει στην Αστυνομία.

Η 91χρονη πείστηκε και άφησε σε κάδο απορριμμάτων, όπως της υπέδειξε ο δήθεν αστυνομικός, μία σακούλα που περιείχε 8.000 ευρώ και τιμαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Οι δράστες πέρασαν από το σημείο, πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση και τους αναζητούν.