Της Λυδίας Παππά

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις πολύωρες καταθέσεις είχε δώσει στις Aρχές ο 43χρονος Σκοπιανός, από τη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας.

Από τις πρώτες κιόλας λέξεις που είπε στους αστυνομικούς, μπήκε στο κάδρο των υπόπτων, με τις Αρχές να τον ερευνούν εξονυχιστικά καθώς διαπίστωναν αντιφάσεις στα λόγια του.

Το πρώτο «προβληματικό» σημείο ήταν η ημέρα που ο ίδιος ισχυριζόταν ότι είχε συνάντηση με την Σταυρούλα. Ενώ συναντήθηκαν στο σπίτι στις 30 Μαΐου, εκείνος υποστήριζε ότι ήταν μία ημέρα πριν, στις 29 Μαΐου.

Το δεύτερο «προβληματικό» σημείο ήταν το βίντεο που διέγραψε από το κινητό του αλλά οι Αρχές το ανέκτησαν. Το βίντεο ήταν από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού και έδειχνε την άτυχη γυναίκα να μπαίνει στο σπίτι, όχι όμως και να βγαίνει.

Το τρίτο «προβληματικό» σημείο ήταν η στάση του δράστη να ρίχνει την ευθύνη για την εξαφάνιση της γυναίκας σε άλλα πρόσωπα, επιμένοντας μάλιστα ότι είχε δεχθεί και απειλές.

Το τέταρτο και καθοριστικό όμως «προβληματικό» σημείο, ήταν η εικόνα που είδαν οι αστυνομικοί όταν έκαναν έρευνα στο σπίτι του.

Είχε φροντίσει να το καθαρίσει εξαφανίζοντας κάθε ίχνος της άτυχης Σταυρούλας. Οι «σαρωτές» όμως εντόπισαν στοιχεία, όπως ίχνη από κηλίδες αίματος, τόσο στο σπίτι, όσο και στο βαν με το οποίο μετέφερε τη Σταυρούλα στο χωράφι, όπου και την έθαψε.

Το «θέατρο» επί 21 ημέρες

Η υπόθεση θυμίζει σε ένα σημείο το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, με θύμα την Καρολάιν και δράστη τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Ο καταδικασμένος σε ισόβια πιλότος έπαιζε «θέατρο» επί 37 ημέρες ότι δήθεν μπήκαν ληστές στο σπίτι, κάνοντας μάλιστα και δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες

Το «θέατρο» του Σκοπιανού κράτησε 21 ημέρες επιλέγοντας μάλιστα να δίνει και συνεντεύξεις, πιστεύοντας ότι θα παραπλανήσει τις Αρχές.

Για την υπόθεση κλήθηκε σε κατάθεση και η σύζυγός του, η οποία εργάζεται στη Γαύδο.

Το ερώτημα είναι γιατί σκότωσε την άτυχη Σταυρούλα. Ο ισχυρισμός ότι προηγήθηκε καυγάς πριν τη δολοφονία δεν πείθει τις Αρχές.