Το κατώφλι του εισαγγελέα θα περάσει σήμερα η 46χρονη, καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 75χρονης πεθεράς της στην Σαλαμίνα. Κατηγορείται με βάσει τη δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, οπλοχρησία και ενδοοικογενειακή βία.

Η συλληφθείσα, που ήταν υποψήφια βουλευτής της Χρυσής Αυγής στη Θεσσαλονίκη και την Αττική, ήταν εθισμένη στον τζόγο και αυτό στάθηκε αφορμή για να φτάσει μέχρι το έγκλημα. Μάλιστα, έπαιζε θέατρο για 24 μέρες, παριστάνοντας την συντετριμμένη και κλαίγοντας γοερά στην κηδεία της γυναίκας, που οδήγησε η ίδια στον θάνατο.

Τα δανεικά που έγιναν «μήλο της έριδος»

Μετά το σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψε η καθ΄ ομολογίαν δολοφόνος με το γιο της άτυχης γυναίκας, η ηλικιωμένη τους έδωσε 10.000 ευρώ από τις οικονομίες της για να της τα φυλάνε εκείνοι. Το ποσό αυτό όμως κάποια στιγμή χάθηκε, με τις Αρχές να πιστεύουν ότι η καθ’ ομολογία δολοφόνος, το έχασε στον τζόγο.

Το επόμενο διάστημα ο γιος της ηλικιωμένης συγκέντρωσε 8.000 ευρώ για να τα επιστρέψει στη μητέρα του και έμεναν άλλα 2.000 ευρώ που μάζευε σταδιακά. Τότε ήταν που έδωσε στην σύντροφό του 1.100 ακόμη ευρώ για να τα παραδώσει στη μητέρα του έναντι της οφειλής. Εκείνη όμως έχασε στον τζόγο τα χρήματα και για να καλύψει την απώλειά της σκηνοθέτησε τη ληστεία στο σπίτι της πεθεράς της.

«Οδηγήθηκα στη δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου».

Η καθ’ ομολογίαν δολοφόνος μάλιστα, φρόντισε να καλύψει το πρόσωπό της, να φορέσει γάντια και να στρέψει προς άλλη κατεύθυνση τις κάμερες για να μην καταγραφεί η είσοδος και η διαφυγή της από το σπίτι.

Ωστόσο, ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο. Σε αυτό το ντοκουμέντο ακούγονται οι προσευχές της ηλικιωμένης, λίγο πριν ξεψυχήσει. Η ηλικιωμένη, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.

Τραγική φιγούρα ο γιος του θύματος

Τραγική φιγούρα στο άγριο έγκλημα, ο γιος της 75χρονης, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει το τί έχει συμβεί και φυσικά ότι η ίδια του η γυναίκα, είναι αυτή που δολοφόνησε τη μητέρα του.

Από τη Δευτέρα που ομολόγησε ότι το έκανε, δεν μπορεί να ηρεμήσει. Είναι η γυναίκα που όλο αυτόν τον καιρό ζητούσε τη στήριξή της για να ξεπεράσει το σοκ της δολοφονίας και ξαφνικά ήρθε αντιμέτωπος με ένα ισχυρότερο σοκ.