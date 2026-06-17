Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, η Διώρυγα της Κορίνθου, η οποία έκλεισε τελευταία φορά για τη ναυσιπλοΐα στις 14 Οκτωβρίου 2025.

Η επανέναρξη της λειτουργίας του ιστορικού καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των τεχνικών εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών.

Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής και αυστηρής αξιολόγησης της πορείας των έργων.

Οι αρμόδιοι μηχανικοί έδωσαν το «πράσινο φως», αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία που έχει η υποδομή για την ελληνική ναυτιλία, τον θαλάσσιο τουρισμό και την άμεση ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου, σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

«Το συνολικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διώρυγας της Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά, βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναβάθμιση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της εταιρείας.