Στις 21:30 το βράδυ της Πέμπτης, φτάνουν στο Ελ. Βενιζέλος, Έλληνες που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ- Ισραήλ.

Η επιχείρηση επαναπατρισμού θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση της AEGEAN με το Υπουργείο Εξωτερικών. Επιπλέον, νέα πτήση με Έλληνες θα γίνει αύριο από το Ομάν, με την χωρητικότητα να είναι λιγότερο περιορισμένη, σε σύγκριση με την σημερινή.

Σύμφωνα με την AEGEAN, οι πτήσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Συνεπώς, δεν μπορούν να γίνουν κρατήσεις μέσω του αερομεταφορέα.

«Οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών», διευκρινίζεται.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα επαναπατρίστηκαν:

93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.

42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.

27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη, και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζουμε ότι στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.