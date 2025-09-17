Την επανεξέταση του ασύλου του 32χρονου Παλαιστίνιου δράστη του εμπρησμού στον Υμηττό, ο οποίος συνελήφθη για τις σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη στο Μετρό στο Αιγάλεω, γνωστοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης ζήτησε από την υπηρεσία ασύλου να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει ο 32χρονος δράστης, αφού ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο.

Μάλιστα η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα στο εξής, σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.

Ο 32χρονος Παλαιστίνιος ταυτοποιήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για εμπρησμό στον Υμηττό, στις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Στο βίντεο που ακολουθεί ο ίδιος καταγράφεται να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς, λίγο πριν ξεπηδήσουν καπνοί μέσα από τα δέντρα.

Τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, τον αναγνώρισαν από τα ρούχα που φορούσε στο επίμαχο βίντεο έξω από το σπίτι της ανήλικης στο Αιγάλεω.

Ο δράστης κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Η ταυτοποίησή του πραγματοποιήθηκε μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η επίθεση στις τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Ο 32χρονος Παλαιστίνιος παρενόχλησε δύο ανήλικες κοπέλες και μία 58χρονη γυναίκα στο Αιγάλεω, το μεσημέρι της Τρίτης (16/09).

Η πρώτη παρενόχληση είχε ως θύμα μία 14χρονη. Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο 32χρονος την αγκάλιασε και την έριξε στο έδαφος, ενώ φεύγοντας την έφτυσε.

Όσον αφορά στην παρενόχληση της 58χρονης, ο δράστης της έπιασε το χέρι της με δύναμη και αρπάζοντας τη, σύμφωνα με την καταγγελία της, φύσηξε μέσα στο αυτί της.

Αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, με την καθοδήγηση των παρευρισκόμενων, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να εντοπίσουν τον Παλαιστίνιο και να τον συλλάβουν.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αιγάλεω, σε βάρος του σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία και σήμερα αναμένεται να απολογηθεί.