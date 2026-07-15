Συνεχίζονται οι αναζητήσεις των αρχών στην περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα που αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του.

Η 67χρονη σύζυγος του αγνοούμενου εντοπίστηκε σώα και διασώθηκε από ιδιώτες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ιδιωτικά σκάφη και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Πηγή: thestival