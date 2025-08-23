Στο Λάτσειο, Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου θα μεταφερθούν σε λίγες ώρες τα δύο άτομα που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα από την πυρκαγιά, που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στα αποδυτήρια του γηπέδου ΕΓΟΗ, στην Αμμουδαρά Ηρακλείου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ,τόσο η 36χρονη γυναίκα που υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα, όσο και ο 40χρονος που επίσης τραυματίστηκε σοβαρά, κρίθηκε αναγκαίο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας τους, να μεταφερθούν από το ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου Κρήτης με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο, στην Αθήνα.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (22/8), στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, στο γήπεδο του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου.

Η πυρκαγιά εγκλώβισε την 36χρονη γυναίκα και έναν άντρα δίπλα από τα αποδυτήρια του γηπέδου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού δικτύου ΚΡΗΤΗ TV, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στον ηλεκτρολογικό πίνακα.

Στο σημείο, έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα και τη γυναίκα από το φλεγόμενο κτίριο.

Ο άνδρας και η γυναίκα που τραυματίστηκαν σοβαρά φέρονται να σχετίζονται με την καντίνα που βρίσκεται δίπλα από τις εγκαταστάσεις του ΕΓΟΗ.

Η άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Η κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών, ιδιαίτερα της γυναίκας, είναι πολύ σοβαρή.

Περίεργες οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν στην εκδοχή της αυτανάφλεξης της γεννήτριας, που είχε τοποθετηθεί σε έναν μικρό χώρο.

Πληροφορίες που μεταφέρει το cretalive και ελέγχονται αναφέρουν ότι οι εγκαταστάσεις του ΕΓΟΗ δεν είχαν ρεύμα, η ΔΕΗ είχε προχωρήσει σε διακοπή, και ίσως αυτός να ήταν ο λόγος της ενεργοποίησης της γεννήτριας.

Η γεννήτρια είχε τοποθετηθεί κάτω από έναν ηλεκτρικό πίνακα.

Για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη ενημερώνεται διαρκώς η αρμόδια Εισαγγελέας, ενώ υπάρχει συνδρομή και από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου όπου χρειαστεί.