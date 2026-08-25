Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλου, προκάλεσε η εκδήλωση αλλεπάλληλων πυρκαγιών που μπορεί να σχετίζονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, θέτοντας στο στόχαστρο των Δικαστικών Αρχών τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεσπούν τα πύρινα μέτωπα και την ενδεχόμενη συσχέτισή τους με τις υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών, διενεργείται επείγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια των πυρκαγιών. Βασικός στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί αν πίσω από τις εστίες κρύβονται προβλήματα συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που συνδέονται με την πρόκλησή τους και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες ή εγκληματική αμέλεια.

Οι κατευθύνσεις της προκαταρκτικής εξέτασης

Συλλογή στοιχείων: Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ανακριτικού Τμήματος καλούνται να συλλέξουν ευρήματα από τα σημεία εκδήλωσης των φωτιών.

Εξέταση μαρτύρων: Στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθούν καταθέσεις από κατοίκους, αυτόπτες μάρτυρες και αρμόδιους φορείς.

Καταλογισμός ευθυνών: Αν προκύψουν στοιχεία που στοιχειοθετούν τα αδικήματα του εμπρησμού (από πρόθεση ή από αμέλεια), οι Αρχές θα προχωρήσουν στην άσκηση των προβλεπόμενων ποινικών διώξεων.

Όπως γράφει το voria.gr «στο πλαίσιο της προκαταρκτικής ο Εισαγγελέας ζήτησε να κληθούν να δώσουν στοιχεία τόσο εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, όσο και τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ.

Η «Ζούγκλα» με σειρά δημοσιευμάτων της, έχει προειδοποιήσει εγκαίρως για τις ευθύνες των αρμοδίων στην ελλιπή συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. Δείτε χαρακτηριστικά άρθρα:

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