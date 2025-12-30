Συναγερμός σήμανε σήμερα νωρίς το απόγευμα στην περιοχή του Αλιβερίου, στη Νέα Ιωνία Βόλου, μετά από έντονη αναστάτωση που προκλήθηκε στον οικισμό των Ρομά, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Όπως μεταφέρουν κάτοικοι της περιοχής, λίγο πριν το περιστατικό υπήρχε αυξημένη κινητικότητα συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία πραγματοποιούσαν ελέγχους στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, στο πλαίσιο ερευνών για παράνομες συνδέσεις.

Η κατάσταση φαίνεται να ξέφυγε, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πυροβολισμοί, οι οποίοι προκάλεσαν έντονο φόβο στους περίοικους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και περιπολίες με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το επεισόδιο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από τα πυρά φέρεται να έχει τραυματιστεί ένα άτομο, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασής του.

