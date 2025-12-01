Μεγάλη ένταση σημειώθηκε στη πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων των αγροτών στην Θεσσαλία. Οι αγρότες αντιδρούν για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα επεισόδια πήραν μεγάλη έκταση. Η αστυνομία προχώρησε σε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αγρότες και δύο αστυνομικοί, ενώ και έγιναν τρεις συλλήψεις.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, οι δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο –ο ένας για βία κατά υπαλλήλων, φθορές και αντίσταση, ο δεύτερος για φθορά– ενώ η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας για σωματικές βλάβες και αντίσταση.

Η απόφαση του εισαγγελέα για τους συλληφθέντες αναμένεται εντός της ημέρας. Οι αγρότες ετοιμάζουν έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας αυτή τη φορά και με τρακτέρ ζητώντας να απαλλαχθούν από τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Λάρισα: Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Καρδίτσα: Παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών

Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με τους αγρότες να προαναγγέλλουν νέες δράσεις και αποκλεισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας