Ένταση επικράτησε νωρίς το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και ατόμων που κινήθηκαν προς το μέρος τους, λίγο πριν την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr οι αστυνομικοί προσπαθούν να απωθήσουν τα άτομα κάνοντας χρήση του εξοπλισμού τους. Στο σημείο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση.

Σημειώνεται, ότι, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει ομόφωνα ενόχους τους 12 κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού (7 για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και 5 για συνέργεια σε ανθρωποκτονία).

Η έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης ασκήθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκο Καλλίδη, θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση για τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη.

