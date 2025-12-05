Επεισόδια σημειώθηκαν στο αγροτικό μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών» στη Θεσσαλονίκη, όταν ομάδα αγροτών προσπάθησε να περάσει τον αστυνομικό κλοιό και να κινηθεί προς το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Περίπου 15 άτομα πέρασαν πάνω από την περίφραξη του αγροκτήματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προκειμένου να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο. Διμοιρία των ΜΑΤ επενέβη και απέτρεψε την είσοδο περισσοτέρων αγροτών, κάνοντας χρήση χημικών.

Ακολούθησε νέα ένταση και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν τους αγρότες.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, οι διαμαρτυρόμενοι βρήκαν καταφύγιο στα γύρω χωράφια, ενώ ένα τρακτέρ κινήθηκε προς μία κλούβα των ΜΑΤ. Σε συμπαράστασή τους ήρθαν και φοιτητές της γεωπονικής.

Δείτε βίντεο από το σημείο: