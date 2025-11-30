Ένταση επικράτησε από νωρίς το μεσημέρι σήμερα (30/11) στον Πλατύκαμπο, λίγες ώρες πριν από τη συγκρότηση του αγροτικού μπλόκου στη Νίκαια, όπως είχε ήδη αποφασιστεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, καθώς αγρότες που κατευθύνονταν με τρακτέρ προς την περιοχή επιχείρησαν να κινηθούν στην Εθνική οδό.

Αγρότες χτυπάνε το περιπολικό και ζητάνε με πολύ έντονες εκφράσεις από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το σημείο.

Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ στο σημείο προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση.

Οι αγρότες οργισμένοι κούναγαν την κλούβα, ζητώντας άμεσα την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να κινηθούν προς την εθνική οδό, τοποθετώντας περιπολικό στο πέρασμα. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε οξείες αντιδράσεις, με ομάδα αγροτών να συγκεντρώνεται γύρω από το όχημα, να το κουνά και να το χτυπά, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ ενώ ο οδηγός – αστυνομικός βρισκόταν μέσα.

Στο σημείο κατέφθασαν δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, που δημιούργησαν φραγμό προκειμένου να εμποδίσουν τους συγκεντρωμένους να προσεγγίσουν την εθνική οδό.

Η ένταση συνεχίστηκε και λίγο αργότερα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών, ενώ πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία προσαγωγή.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλία αποτελούν το προοίμιο της καθοριστικής συγκέντρωσης στη Νίκαια, όπου συνεχίζεται να καταφθάσουν εκατοντάδες τρακτέρ, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, από νωρίς σήμερα το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας – συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου – από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Καρδίτσα: Αγρότες έδεσαν με ιμάντα όχημα της ΕΛΑΣ για να σπάσουν τον φραγμό

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, έδεσαν με ιμάντα όχημα της ΕΛΑΣ για να σπάσουν τον φραγμό.

Kαι στον κόμβο της Νίκαιας οι διαπληκτισμοί μεταξύ αστυνομικών και αγροτών ήταν ιδιαίτερα έντονοι.