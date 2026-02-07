Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όπου ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία.

Πέταξαν μολότοφ στα ΜΑΤ – Χρήση χημικών από τους αστυνομικούς

Ειδικότερα, ομάδα κουκουλοφόρων βγήκε από τον πανεπιστημιακό χώρο και πέταξε βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία.

Επίσης, άλλη ομάδα ατόμων που βρισκόταν εντός του πανεπιστημιακού χώρου πετούσε μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις στην Εγνατία. Δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χρήση χημικών.

Πηγή: thestival