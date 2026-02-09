Στα πρόσφατα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καθώς και στα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, η υπουργός χαρακτήρισε την εικόνα που καταγράφηκε «ντροπιαστική», τονίζοντας ότι δεν αντικατοπτρίζει τη συνολική πραγματικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων και ιδιαίτερα του ΑΠΘ, το οποίο, όπως σημείωσε, είναι ένα «εξωστρεφές ίδρυμα με σημαντική ακαδημαϊκή δραστηριότητα και διεθνείς συνεργασίες».

«Αυτή η εικόνα είναι ντροπή και σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει την κανονική εικόνα του πανεπιστημίου. Μας γεμίζει αγανάκτηση και γι’ αυτό ζητήσαμε πλήρεις εξηγήσεις εντός 48 ωρών για το τι ακριβώς συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα Ζαχαράκη, η οποία έχει πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρύτανη του ΑΠΘ, Κυριάκο Αναστασιάδη, επεσήμανε ότι στόχος δεν είναι μια τυπική διαχείριση του περιστατικού, αλλά η ουσιαστική αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

«Με ενδιαφέρει η ουσία. Θέλω να μην έχουμε ξανά τέτοιες εικόνες. Έχουν μειωθεί σημαντικά τα περιστατικά βίας και οφείλουμε να το πούμε, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν», τόνισε. Επανέλαβε, ότι ο νόμος εφαρμόζεται και έφερε ως παράδειγμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής ανενεργών φοιτητών, σημειώνοντας ότι 308.000 ανενεργοί φοιτητές δεν βρίσκονται πλέον στις λίστες των πανεπιστημίων, ενώ έχουν ήδη ενεργοποιηθεί διαδικασίες και για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας, καταλήψεων και φθορών σε πανεπιστημιακούς χώρους.

Αναφερόμενη στα σχέδια ασφάλειας, σημείωσε ότι όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ΑΠΘ, υπέβαλαν εμπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου τα προβλεπόμενα σχέδια, τα οποία αξιολογούνται ήδη από ειδική μονάδα σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όπως επεσήμανε, το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή των σχεδίων, με διασφάλιση της χρηματοδότησης για την προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας.

«Τα χρήματα θα βρεθούν. Αν χρειαστούν περισσότεροι φύλακες ή επιπλέον μέσα ασφάλειας, θα εξασφαλιστούν. Έχουμε δεσμευτεί ότι τα πανεπιστήμια θα έχουν την απαραίτητη υποστήριξη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εντός του έτους θα προχωρήσουν οι σχετικοί διαγωνισμοί και θα εκδοθούν οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις για τη λειτουργία των μονάδων ασφάλειας.

Η κα Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι κάθε πανεπιστήμιο και κάθε κτήριο έχει διαφορετικές ανάγκες, γι’ αυτό και τα σχέδια ασφάλειας είναι προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ιδρύματος, με σεβασμό και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, σημείωσε ότι το υπουργείο αναζητά πλήρη εικόνα για το περιστατικό στο ΑΠΘ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση για την εκδήλωση και αν λειτούργησαν επαρκώς τα προληπτικά μέτρα.

«Θέλω να ξέρω ακριβώς τι έγινε, ποιος έκανε τη δουλειά του, ποιος μπορεί να μην ενημέρωσε και γιατί δεν έγινε η πρόληψη όπως έπρεπε. Όπου αναλογούν ευθύνες, θα αποδοθούν», υπογράμμισε.

Η υπουργός, σημείωσε επίσης ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αποκατάσταση της κανονικότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους, αναφέροντας χαρακτηριστικά την απόδοση χώρων που για χρόνια τελούσαν υπό κατάληψη ξανά στους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Κλείνοντας, τόνισε ότι πολλές πρυτανικές αρχές καταβάλλουν σοβαρή προσπάθεια για την αναβάθμιση των ιδρυμάτων τους και ότι τέτοιες εικόνες αδικούν το έργο τους και τη συνολική λειτουργία του δημόσιου πανεπιστημίου.