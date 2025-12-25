Σε επεισοδιακή καταδίωξη ενεπλάκησαν ένας 12χρονος και ένας 13χρονος, οι οποίοι έκλεψαν μοτοσικλέτα και όταν έγιναν αντιληπτοί από τις Αρχές επιχείρησαν να διαφύγουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, οι δύο ανήλικοι έκλεψαν το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12) τη μοτοσικλέτα ενός δασκάλου μουσικής, η οποία βρισκόταν σταθμευμένη στο Περιστέρι, στην οδό Κλειτόρος. Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί παραβίασαν την κλειδαριά της μοτοσικλέτας, της έβαλαν μπροστά και διέφυγαν.

Η Αστυνομία τους εντόπισε στο Μπουρνάζι και τους έκανε σήμα να σταματήσουν. Ωστόσο, αυτοί το αγνόησαν και συνέχισαν κανονικά την πορεία τους. Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη.

Δείτε το βίντεο:

Σε μία απόσταση 2,5 χλμ., μέχρι το Ίλιον, οι δύο ανήλικοι οδηγούσαν αντίθετα σε μονόδρομους και πεζόδρομους. Στην οδό Αριστείδου, όμως, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τους εγκλωβίσουν. Τότε οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου και έτρεξαν για να ξεφύγουν.

Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια τους συνέλαβαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο να ανήκουν σε συμμορία που κλέβει δίκυκλα στην ευρύτερη περιοχή.