Ένα κλεμμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης ήταν η αφορμή για να σημάνει συναγερμός τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της άμεσης δράσης.

Λίγο μετά τις 3 και μισή το πρωί, ένα περιπολικό εντόπισε το όχημα στη συμβολή των οδών Αγίας Τριάδος και Μηδείας.

Έκανε σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο από την περιοχή της Νέας Σμύρνης και είχε δηλωθεί η κλοπή από τον ιδιοκτήτη του. Ο νεαρός οδηγός όμως δεν σταμάτησε και πάτησε γκάζι.

Τελικά, στο τέρμα της οδού Μηδείας, και ενώ το περιπολικό ήταν από πίσω του, άνοιξε τις πόρτες και ο συνοδηγός άρχισε να τρέχει.

Όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Το ίδιο συνέβη και με τον οδηγό.

Οι δύο 29χρονοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία και βία κατά υπαλλήλων.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε και ο ιδιοκτήτης του κλεμμένου οχήματος ότι το αυτοκίνητο του είχε βρεθεί.