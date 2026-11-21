Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Συγγρού.

Μια γυναίκα οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, αγνόησε το σήμα αστυνομικών και συνέχισε την πορεία της πατώντας το γκάζι. Ακολούθησε καταδίωξη με δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνολικά τρία περιπολικά σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Βίντεο από την καταδίωξη του Opel Corsa στη λεωφόρο Συγγρού:

Όταν τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ασημί Opel Corsa, προσπάθησαν να ανοίξουν τις πόρτες με σκοπό να την βγάλουν εκτός του οχήματος. Η οδηγός, όμως είχε κλειδώσει τις πόρτες και τότε οι αστυνομικοί με δύναμη ταρακουνούσαν το αυτοκίνητο της.

Μετά από λίγα λεπτά, την έβγαλαν με τη βία από το όχημα και όπως καταγράφεται στο βίντεο, την κρατούσαν τρεις αστυνομικοί. Η οδηγός, μάλιστα, ακούγεται να φωνάζει «Γιατί το κάνετε, τι κάνετε, θέλω τον δικηγόρο μου».

Οι αστυνομικές Αρχές τη συνέλαβαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.