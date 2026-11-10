Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου στην δυτική Θεσσαλονίκη.

Ένας νεαρός άνδρας, 21 ετών, συνελήφθη με επεισοδιακό τρόπο έπειτα από ανθρωποκυνηγητό με την αστυνομία. Ο 21χρονος κινείτο με κλεμμένο αυτοκίνητο στην περιοχή των Αμπελοκήπων όταν πέτυχε μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, προκειμένου να διενεργήσουν έλεγχο, εκείνος όμως αντί να ακολουθήσει τις εντολές τους, πάτησε γκάζι με σκοπό να εξαφανιστεί. Ο 21χρονος κινήθηκε προς τα διόδια Ωραιοκάστρου, όπου έσπασε την μπάρα.

Η τρελή του πορεία σταμάτησε στη Νεάπολη, όταν ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πέρασαν χειροπέδες στον νεαρό, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως το ΙΧ ήταν κλεμμένο.

Πηγή: Thestival