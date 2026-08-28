Στο νοσοκομείο κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, ένας 35χρονος αστυνομικός της Ομάδας Ζ, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κινηματογραφικής καταδίωξης στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

Το συμβάν εκτυλίχτηκε επί της οδού Μιχαήλ Ψελλού, σε μικρή απόσταση από τον σταθμό του μετρό «Νέα Ελβετία». Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν σήμα και άρχισαν να καταδιώκουν τον οδηγό μιας μοτοσικλέτας ο οποίος αρνήθηκε να σταματήσει. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ωστόσο, ένας εκ των δικυκλιστών της ΕΛ.ΑΣ. παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 35χρονο τραυματία και τον μετέφερε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Η περιπετειώδης καταδίωξη ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα με επιτυχία για την Ελληνική Αστυνομία, καθώς οι συνάδελφοι του τραυματία κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να περάσουν χειροπέδες στον αναβάτη της μηχανής που προσπαθούσε να διαφύγει.