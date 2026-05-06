Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 6 Μαΐου, στην περιοχή του Ρέντη, καθώς ένας 49χρονος οδηγός δεν σταμάτησε όταν του έκαναν σήμα αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όλα ξεκίνησαν περίπου στις πέντε το πρωί, όταν μια ομάδα ΟΠΚΕ, που βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την οδό Χρηματιστηρίου στον Κολωνό, έκρινε ύποπτο ένα όχημα και κάλεσαν τον οδηγό του να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, γεγονός που οδήγησε σε καταδίωξη.

Ο 49χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό.

Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, ο 49χρονος συνέχισε την πορεία του και στη συμβολή των οδών Λεγάκη και Μυστρά στου Ρέντη έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Τζάνειο νοσοκομείο, ενώ, μετά τη σύλληψή του, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση.