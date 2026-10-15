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Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα ξένης καταγωγής, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το μεσημέρι της Τετάρτης (14/10), στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων, επιτέθηκε στους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο.

Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ και η επίθεση στους Αστυνομικούς

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από στοχευμένες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριακών στοιχείων, οι αστυνομικοί πιστοποίησαν την εγκληματική δράση του 37χρονου στη συστηματική κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών.

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον υποβάλουν σε έλεγχο, ο 37χρονος αντέδρασε βίαια. Προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, επιτέθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς, ενώ τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. αντέδρασαν ακαριαία, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν και να του φορέσουν χειροπέδες.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του και στην οικία του

Στην επακόλουθη έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του συλληφθέντος, εντοπίστηκε πλήθος αυτοσχέδιων συσκευασιών έτοιμων προς διοχέτευση στην αγορά.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

46 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, μεικτού βάρους 35,85 γραμμαρίων. 30 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με βραστή κοκαΐνη (crack), μεικτού βάρους 17,8 γραμμαρίων. Το χρηματικό ποσό των 13.845 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών. Ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις και τα αλισβερίσια του. 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και πλήθος νάιλον συσκευασιών κατάλληλων για τη δοσομέτρηση των ουσιών.

Το πλούσιο Ποινικό Μητρώο του δράστη

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο των στοιχείων του, ο 37χρονος είναι γνώριμος των Αστυνομικών Αρχών. Κατά το παρελθόν έχει κατηγορηθεί για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων:

Κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κλοπές.

Αντίσταση και απείθεια κατά της αρχής.

Ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Μάλιστα, σε βάρος του βρίσκονταν ήδη σε ισχύ περιοριστικοί όροι από προγενέστερες δικαστικές αποφάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή Αθηνών.