Άγρια καταδίωξη που θύμιζε κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκε στην Πάτρα, όταν η Αστυνομία εντόπισε μέλη σπείρας που ξάφριζαν σπίτια. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν τη γνωστή μέθοδο, προσποιούμενοι τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ για να παραπλανούν τους ιδιοκτήτες και να μπαίνουν στο εσωτερικό των κατοικιών.

Μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς, οι δράστες ανέπτυξαν ταχύτητα με το όχημά τους για να ξεφύγουν. Μετά από καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, έφτασαν στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου, όπου εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και προσπάθησαν να κρυφτούν πεζοί ανάμεσα στα μνήματα.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν αμέσως τον χώρο του κοιμητηρίου, εντόπισαν τους υπόπτους και πέρασαν χειροπέδες σε τρία άτομα. Ένας ακόμη συνεργός τους κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται, ενώ η Ασφάλεια Πατρών ερευνά τη συμμετοχή της σπείρας και σε άλλες παρόμοιες κλοπές.

Πηγή: tempo24