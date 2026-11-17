Στη σύλληψη του Τάσου Ποτσέπη προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11), περίπου στη 1:30, στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε σε strip club επί της Λεωφόρου Αθηνών.

Οι αστυνομικοί, κατά την είσοδό τους στο νυχτερινό κέντρο, τον εντόπισαν να κάθεται σε τραπέζι μαζί με τον αδελφό του, Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός και έναν γνωστό επαγγελματία ενεχυροδανειστή. Όταν το κλιμάκιο τους προσέγγισε, ο Τάσος Ποτσέπης φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στους αστυνομικούς, λέγοντας: «Ήρθαν οι μ@@@@@ς του Εκβιαστών».

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσαν την ιδιότητά τους, του ζήτησαν εξηγήσεις για την ύβρη και τον ενημέρωσαν ότι θα υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο.

Όταν του ζητήθηκε να τους ακολουθήσει εκτός του καταστήματος, εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά, απειλώντας τον αστυνομικό που του έδινε τις εντολές με τη φράση: «Αν μπορείς, βγάλε με».

Αυτό προκάλεσε την επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον έβγαλαν από τον χώρο, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε στην προσπάθειά του να διαφύγει. Η ένταση συνεχίστηκε και στην είσοδο του μαγαζιού, όπου φέρεται να απείλησε εκ νέου και να απώθησε βίαια έναν από τους ενστόλους.

Ο Ποτσέπης μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου συνελήφθη για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση. Στο ίδιο αστυνομικό τμήμα προσήλθαν και οι άλλοι δύο άνδρες, που απολογήθηκαν προφορικά και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου έναν χρόνο είχε ανακοινωθεί η απομάκρυνση του Τάσου Ποτσέπη από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς είχε κριθεί ότι δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να ανανεωθεί η θητεία του.