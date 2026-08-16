Ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς σημειώθηκε στις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου, στην περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου (2η στάση Τσαβερδέλα), προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια γλεντιού ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ Ρομά. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε γρήγορα, όταν δύο άτομα έβγαλαν καραμπίνα και άνοιξαν πυρ.

Από τα σκάγια τραυματίστηκε ελαφρά ένας 25χρονος (γεννηθείς το 2001), ενώ από εξοστρακισμό ή διασπορά των σκαγιών υπέστη πολύ ελαφρύ τραυματισμό και ένας 14χρονος ανήλικος (γεννηθείς το 2012) που βρισκόταν στο σημείο.

Και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για την παροχή των πρώτων βοηθειών, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του επεισοδίου διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές ως αιτία της ακραίας κλιμάκωσης.