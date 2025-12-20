Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στα Άνω Λιόσια, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου.

Δεν υπήρξε τραυματισμός

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 19:20 άγνωστα άτομα άνοιξαν πυρ σε κατάστημα πώλησης χαλιών. Από τους πυροβολισμούς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σημείο

Από την αυτοψία στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν 5 τρύπες στη τζαμαρία και στην πόρτα της επιχείρησης και άλλες δύο στο ρόλο ενώ εντοπίστηκαν και 10 κάλυκες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ