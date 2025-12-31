Βίαιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες (30/12) στο Αλιβέρι, κοντά σε οικισμό Ρομά στο Αλιβέρι, στην Εύβοια. Η ένταση μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά κλιμακώθηκε και εξελίχθηκε σε μια επικίνδυνη αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί. Παρά τις αρχικές αναφορές για τραυματίες, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζεται.

Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε γύρω στις 17:00 το απόγευμα, όταν μέλος της μιας οικογένειας πήρε καραμπίνα και πυροβόλησε στον αέρα. Η αντίδραση της άλλης πλευράς ήταν άμεση, ρίχνοντας αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού τους. Την ίδια στιγμή, στον οικισμό βρισκόταν συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο προσπαθούσε να αποκαταστήσει βλάβη σε μετασχηματιστή που είχε προκληθεί από ρευματοκλοπή. Ωστόσο, η αστυνομία διευκρίνισε ότι το επεισόδιο δεν συνδέεται με το ζήτημα της ηλεκτροδότησης.

Η κατάσταση προκάλεσε πανικό στους κατοίκους του οικισμού, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους. Αμέσως μετά το επεισόδιο, ο φερόμενος ως δράστης επιχείρησε να κρυφτεί σε τοπικό σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια διέφυγε. Η αστυνομία παραμένει στην περιοχή, με ισχυρές δυνάμεις να διεξάγουν έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων και των συνθηκών του περιστατικού.