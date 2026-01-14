Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στην Ερέτρια, σε εξωτερικό χώρο, με εμπλεκόμενους ανήλικους. Ομάδα πέντε ανηλίκων φέρεται να επιτέθηκε σε έναν συνομήλικό τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο ανήλικος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένας ανήλικος, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στο επεισόδιο.

ΠΗΓΗ: eviareporter.gr