Άγριο επεισόδιο οπαδικής βίας εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οπαδοί μιας ομάδας δέχθηκαν επίθεση από οπαδούς αντίπαλης ομάδας την ώρα που βρίσκονταν σε καφέ επί της Λουκάρεως.

Περίπου 20 άτομα κινήθηκαν εναντίον τους, ενώ μετά τη συμπλοκή τράπηκαν σε φυή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προσαχθεί 10 άτομα, ενώ υπάρχει και ένας τραυματίας.

Οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό κι άλλων εμπλεκομένων.