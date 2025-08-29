Στο Αχιλλοπούλειο παραμένει νοσηλευόμενος ο 70χρονος που υπέστη εγκεφαλικό χθες (28/8) το μεσημέρι στον Αστυνομικό Σταθμό Αλοννήσου μετά από επεισόδιο με τον δήμαρχο του νησιού, Παναγιώτη Αναγνώστου για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης σε οικόπεδο στην περιοχή της Μηλιάς όπου βρίσκεται το οικόπεδό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου.

Ο ασθενής κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης, καθώς κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας του στον δήμαρχο του νησιού για το έργο επιτέθηκε στον δήμαρχο, ρίχνοντάς του κουτουλιά.

Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Βόλου.

Μετά το επεισόδιο ο 70χρονος προσήχθη στον Αστυνομικό Σταθμό, όπου κατέρρευσε και με μέριμνα του Λιμενικού διακομίστηκε άμεσα στον Βόλο για άμεση νοσηλεία του στο Αχιλλοπούλειο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

