Στον σχηματισμό δύο ξεχωριστών δικογραφιών και στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημμελήματος εναντίον των τριών εμπλεκόμενων ατόμων προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στην Καλλιθέα.

Η πρώτη δικογραφία αφορά τον 55χρονο οδοντίατρο, ομογενή από το Καζακστάν. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με τη δίκη του να αναβάλλεται για τις 18 Ιουνίου.

Η δεύτερη δικογραφία στρέφεται κατά των δύο ανδρών αιγυπτιακής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Η δίκη τους στο Αυτόφωρο Μονομελές αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου, προκειμένου η πλευρά της υπεράσπισης να προσκομίσει βιντεοληπτικό υλικό που θα ρίξει φως στα γεγονότα.

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από τη σκληρή επίθεση στην Καλλιθέα:

Τι ισχυρίζεται η πλευρά του 55χρονου

Η σύζυγος του οδοντιάτρου, δηλώνοντας σοκαρισμένη, υποστήριξε, μιλώντας στο MEGA, ότι οι δύο άνδρες κινούνταν ύποπτα γύρω από το σπίτι τους για πάνω από 1,5 ώρα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μπήκαν στην αυλή τους και φωτογράφιζαν το κτήριο, γεγονός που επιβεβαιώνει και γείτονας από διπλανή οικοδομή.

Η ίδια πρόσθεσε ότι μόλις την είδαν εξαφανίστηκαν, ενώ ισχυρίστηκε ότι αν και στο ζευγάρι δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν ελληνικά, μιλούσαν άπταιστα. Όπως είπε, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της πριν καλέσει την αστυνομία, ενώ οι δύο άνδρες δικαιολογήθηκαν αργότερα λέγοντας ότι ενδιαφέρονταν για το ισόγειο κατάστημα.

«Τον χτύπησε τρεις φορές στο κεφάλι»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στον ΣΚΑΪ τις στιγμές της βίαιης συμπλοκής, αναφέροντας ότι ο 55χρονος βγήκε έξω κρατώντας ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και χτύπησε τον έναν Αιγύπτιο τρεις φορές στο κεφάλι. Όταν ο δεύτερος έσπευσε από απέναντι, ο δράστης τους ανάγκασε να γονατίσουν και να μην κουνηθούν μέχρι να καταφθάσει η αστυνομία. Στο σημείο μαζεύτηκε κόσμος που ζητούσε από τον 55χρονο να σταματήσει την επίθεση, ενώ περαστικοί έριξαν νερό στις πληγές του θύματος για να τις καθαρίσουν.

Τα δεδομένα που προκάλεσαν ανατροπή στην έρευνα

Τα νεότερα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές ανατρέπουν την αρχική εκδοχή που ήθελε τους δύο Αιγύπτιους να έχουν εισβάλει στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το τηλεφώνημα της συζύγου του, ο οδοντίατρος έσπευσε στο σημείο κρατώντας το ρόπαλο και εντόπισε τους δύο άνδρες σε μια κοντινή στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων, καθώς και ο ακριβής λόγος για τον οποίο οι δύο νεαροί (21 και 22 ετών) βρίσκονταν έξω από το συγκεκριμένο κτήριο και το φωτογράφιζαν.